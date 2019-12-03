Ученые определили, какая часть женской груди наиболее привлекательна

Ученые определили, какая часть женской груди наиболее привлекательна
Реже всего взгляд испытуемых задерживался на подгрудной складке, ключицах и шее. Фото: pixabay.com

Узнать, какая часть женской груди привлекает наибольшее внимание, специалистам удалось с помощью технологии отслеживания движений глаз.

Польские врачи разработали карту внимания женской груди: схема движений глаз людей, которые рассматривают её. Исследование велось в целях упрощения работы пластических хирургов, чтобы медики понимали, какая часть наиболее привлекательна для окружающих.

Результаты эксперимента опубликовало издание Plastic and Reconstructive Surgerу. Ученые собрали группу подопытных и дали им ложное задание: оценить красоту груди, в то время как ай-трекер отслеживал движение их глаз. Оказалось, наибольший интерес вызывает нижняя часть бюста и область соска. Причем и среди мужчин, и среди женщин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об исследовании британских ученых о пагубном влиянии смартфоном на детскую психику.

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Ученые определили, какая часть женской груди наиболее привлекательна
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