Влад Топалов с начала 2020 года сделал две операции

Влад Топалов с начала 2020 года сделал две операции
Топалов негодует из-за неудачного начала года. Фото: https://www.instagram.com/vladtopalovofficial

Артист негодует, ведь совсем не этого он просил у Деда Мороза под бой курантов.

Об этом стало известно 17 января. Обо всем певец и актер Влад Топалов рассказал в Instagram-аккаунте. Он написал, что за первые две недели 2020 года уже перенес две операции. Артист не понимает, как Дед Мороз мог подарить ему такое в новом году. Топалов возмущен – он признался, что писал желания на бумажке, сжигал ее и ел, но это сработало неправильно.

Певец попросил Деда Мороза перепроверить списки желаний, в них точно нет «еженедельных скальпелей и крови». Тем не менее Топалов поблагодарил волшебника за семью. При этом артист не уточняется, что стало причиной госпитализаций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дима Билан в третий раз сделал операцию на ноге. Артист выразил надежду, что больше ничего не помешает ему ездить в туры и видеться с любимыми слушателями.

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