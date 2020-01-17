Дима Билан в третий раз сделал операцию на ноге

Из ноги певца извлекли титановую платину и девять шурупов.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем певец Дима Билан рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он поделился фотографией после операции и написал обо всем, что «наболело». Артист заявил, что перенес третью операцию – на этот раз из ноги извлекли платину и девять шурупов. Билан очень рад, ведь ему надоело ходить с тростью. Совсем скоро, обещают врачи, певец сможет нормально передвигаться и не чувствовать дискомфорта.

Артист выразил надежду, что больше ничего не помешает ему ездить в туры и видеться с любимыми слушателями.

Напоминаем, что Билан, когда получил перелом, не стал отказываться от выступления и все равно вышел к фанатам. Он пел, несмотря на жуткую боль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билан раскрыл подробности пьяного выступления на сцене в Самаре.