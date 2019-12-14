Билан раскрыл подробности пьяного выступления на сцене в Самаре

Певец Дима Билан рассказал подробности выступления в Самере, где он вышел на сцену в нетрезвом виде и делал неприличные движения.

Билан признался, что не рассчитал дозу алкоголя, которую выпил перед выступлением. По его словам, когда он попытался выйти из гримерной, понял, что не может идти, однако его не остановили

В ходе интервью YouTube-каналу «А поговорить?» он заявил, что лучше бы вообще не выходил к зрителям в тот день. И добавил, что сразу понял, что должен извиниться перед жителями Самары, когда прилетел в столицу. Скандальную историю певец назвал «венцом всех приключений» 2019 года.

Напомним, концерт певца в Самаре состоялся в сентябре, тогда жители и пожаловались на него. Их возмутило, что Билан вышел на сцену в День города пьяным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об извинении Димы Билана перед жителями Самары.Он принес извинения за свое выступление в нетрезвом виде.