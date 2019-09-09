Дима Билан: «Прости меня, Самара!»

Известный певец принес извинения за выступление в Самаре в нетрезвом виде.

Билан выложил на своей странице в Instagram видео, где объясняет свое странное поведение на самарском концерте, посвященном Дню города. По словам артиста, он ведет здоровый образ жизни и долго не употреблял алкоголь. Однако в гримерке перед выступлением Билан встретил друзей и не удержался от того, чтобы выпить немного коньяка.

Поскольку организм отвык от воздействия алкоголя, поведение исполнителя на концерте было неадекватным. Дмитрий принес искренние извинения и пообещал провести в Самаре большой бесплатный концерт.

Помимо прочего, артист хочет подарить городу детскую площадку и предоставить самарской больнице оборудование, необходимое для лечения детей.

Ранее GazetaSPb рассказывала об инциденте, произошедшем на концерте в Самаре.