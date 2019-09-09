Жители Самары назвали Билана наркоманом

Артист выступил на Дне города, но концерт понравился не всем: певец не попадал в фонограмму и показывал странные жесты.

Жители Самара пожаловались, что Дима Билан своим выступлением испортил День города. На сайте change.org растет в популярности петиция, авторы которой хотят добиться извинений от артиста.

Автор петиции Дмитрий Вертушкин заявил, что Билан не попадал в фонограмму, странно пел, показывал неоднозначные жесты. Самарцы посчитали, что певец был пьян или принял вещества.

Организация праздника тоже понравилась не всем. День города отмечали в воскресенье, запуск салюта был намечен на 22 часа, но в итоге прогремел на 40 минут позже. Петицию на 17:25 9 сентября подписали 164 человека. В комментариях пользователи портала предложили снять с Билана звание заслуженного артиста. Возмущенные зрители рассказывали, что Билан в определенные моменты просто сидел на сцене и слушал, как поют горожане.

Представители певца и он сам пока не прокомментировали петицию. В Instagram поклонники звезды защищают артиста, другие делятся неприятными впечатлениями с концерта в Самаре.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Билан перекрасил волосы.