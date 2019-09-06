Билан решил сменить имидж и перекрасил волосы

Певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, которое было снято в момент преображения.

Артист внезапно решил поменять поменять цвет волос и стал блондином. Процесс окрашивания 37-летний Билан записал на видео и выложил в соцсети. Пока он прошел только первый этап окрашивания — стилисты обесцветили его шевелюру и она сала желтого цвета.

«Ну что, ребят, в какой тонировать?», — спросил Билан у своих подписчиков в Instagram.

Его подписчики отметили в комментариях, что куда лучше исполнителю было с его родным, темным цветом волос. Однако нашлись и те, кто настаивает на его полном преображении.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дима Билан признал в симпатии к Натальи Ветлицкой. Пост Дмитрий Билан опубликовал на своей странице в Instagram. Сегодня Наталье Ветлицкой исполнилось 55 лет и певец решил рассказать всем свою тайну.