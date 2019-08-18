Дима Билан признал в симпатии к Натальи Ветлицкой

Певец поздравил певицу с днем рождения и отметил, что однажды был тайно влюблен в нее.

Пост Дмитрий Билан опубликовал на своей странице в Instagram. Сегодня Наталье Ветлицкой исполнилось 55 лет и певец решил рассказать всем свою тайну.

Он рассказал, что в 90-е слушал разную музыку – от Майкла Джексона до Богдана Титомира. Билан отметил, что в те годы он умел танцевать под рэп и учил этому соседних мальчишек. Но больше всего юного Диму волновала Наталья Ветлицкая – она всегда казалась ему магически привлекательной. Тогда Билан испытывал к звезде влюбленность и мечтал однажды познакомиться с ней.

Позже ему удалось спеть с ней дуэтом на одном из мероприятий. После того, как Билан занял второе место на «Евровидении» в 2006 году он позвонил певице – они болтали несколько часов.

Несмотря на то, что Наталья Ветлицкая не сидит в соцсетях, Билан надеется – она узнает о его поздравлении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дима Билан выпустил клип «Про белые розы».