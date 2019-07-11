Дима Билан выпустил клип «Про белые розы»

Клип набрал уже более полумиллиона просмотров. Фото: кадр из клипа

Клип набрал уже более полумиллиона просмотров. Фото: кадр из клипа

Российский певец и артист Дима Билан опубликовал на своём YouTube-канале официальный видеоролик на композицию «Про белые розы».

Видеоклип был опубликован в среду, 10 июля. Певец долгое время томил поклонников в ожидании клипа и наконец выпустил его. В своем аккаунте в Instagram Билан написал, что считает работу «романтичной видео-историей, которая пропитана духом 80х–2000х».

Певец поделился с подписчиками впечатлениями и воспоминаниями со съемок клипа, которые проходили совсем недавно.

Фанаты творчества Димы Билана высоко оценили работы, назвав клип «Про белые розы» небольшим фильмом. Видеоролик активно набирает просмотры и выходит на лидирующие позиции в топах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что певица и телеведущая Ольга Бузова заявила об участии в обновленной версии шоу «Форт Боярд».