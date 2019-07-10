Бузова заявила об участии в шоу «Форт Боярд»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова станет участницей новой версии известного шоу «Форт Боярд», которое выйдет на экраны уже осенью этого года.

Об участии в обновленной версии шоу Бузова сама рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что любила эту программу всё своё детство, но не понимает, как она на это решилась. «Немного страшно, но я люблю преодолевать себя», — поделилась Ольга с подписчиками.

Телеведущая уже вылетела во Францию, где будут проходить съемки легендарного шоу «Форт Боярд».

Помимо Бузовой подтвердили своё участие в шоу Анна Седокова, Виктория Боня, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Михаил Шац и многие другие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что российский музыкант и артист Сергей Шнуров станет ведущим обновленного «Форт Боярда».