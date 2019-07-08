Сергей Шнуров станет ведущим нового «Форт Боярда»

Ведущим новой версии шоу «Форт Боярд» стал музыкант Сергей Шнуров. Телепроект вернут на российское ТВ и покажут на канале СТС.

Съемки нового сезона с участием Шнурова уже начались на территории Франции. Стало известно, что 10 команд примут участие в новом сезоне. Среди участников будут такие знаменитости, как Роза Сябитова, Виктория Боня, Сергей Светлаков, Михаил Шац, Анна Седакова, Эвелина Бледанс и многие другие, сообщает пресс-служба «СТС Медиа».

На данный момент дата выхода нового сезона любимой российской передачи неизвестна.

Для справки добавим, что «Форт Боярд» — это французское шоу, которое транслировалось в 30 странах. Российский вариант передачи показывался на телевидении с 1998 по 2013 год.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной Ирландии начались съемки приквела «Игры престолов». Проект с рабочим названием «Долгая ночь», который станет приквелом «Игры престолов», начали снимать в Северной Ирландии.