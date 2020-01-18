Жена и шесть детей Ромы Жукова могут остаться на улице из-за долгов по ипотеке

Женщина уверяет, что артист не сдержал своих слов и перестал помогать финансово.

Об этом стало известно 17 января. Обо всем сообщает «СтарХит». Елена, бывшая супруга Жукова, заявила, что банки грозятся выселить ее и детей из двухкомнатной квартиры из-за просрочки платежей. Она уверяет, что артист обещал погасить кредит, но почему-то этого не делает. Речь идет о немаленькой сумме – сто тысяч рублей. Елена рассказала, что ей останется ютиться с детьми в однушке, что сложно себе представить.

Женщина считает, что Жуков так себя ведет, потому что она отказалась общаться с ним. Разговоры с бывшим супругом, уверяет Елена, плохо сказываются на ее самочувствии. Теперь она постоянно чувствует себя «как на иголках».

«Судя по тому, как себя ведет Роман, ему не нужны дети. Все его обвинения в адрес Елены созданы для пиара»,

— заявил адвокат Елены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам с детьми могут упростить переход на ипотеку.