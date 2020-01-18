На Крестовском острове столкнулись две иномарки

На Крестовском острове столкнулись две иномарки
Информации о пострадавших нет.

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось возле одного из ресторанов на Южной дороге на Крестовском острове в ночь на 18 января около 00:30.

В аварии столкнулись две иномарки. Авария произошла в момент, когда один автомобиль хотел развернуться и выехал на встречную полосу. Там в него врезалась другая иномарка.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

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