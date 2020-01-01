На Богатырском проспекте таксист сбил подростка на пешеходном. Мальчика госпитализировали

В Петербурге на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы таксист сбил пешехода. Пострадавшим оказался подросток, его увезли на «скорой» в тяжелом состоянии.

Все произошло сегодня вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», мальчик переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

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