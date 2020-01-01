Житель Гатчины погиб в новогоднюю ночь, упав пьяным в лестничный пролет

В Гатчине пьяный мужчина вышел в подъезд и упал со второго этажа в лестничный пролет. Праздник стал для него последним

Трагедия произошла во вторник, 31 декабря, в двухэтажном здании на пересечении проспекта 25-го Октября и улицы Радищева. Житель умер через несколько часов после того, как пробили куранты. 33-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщает ivbg.ru, мужчина упал в лестничный пролет вниз головой.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели петербуржца. Мужчину с простреленной головой нашли в своей квартире за 20 минут до курантов.