Петербуржец погиб за 20 минут до Нового года в своей квартире

В Северной столице за 20 минут до наступления Нового года умер 27-летний житель. Погибшего молодого человека с огнестрельным ранением головы нашли в своей квартире.

Трагический инцидент произошел накануне, 31 декабря, в одной из квартир на 9-й Советской. В отдел полиции обратилась бабушка жены погибшего. К месту происшествия оперативно прибыли полицейские. Они обнаружили, что рядом с мужчиной лежало ружье.

Как сообщает 78.ru, где на момент происшествия находилась его жена, неизвестно. В настоящее время правоохранители проводят расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды предупредили в МЧС.