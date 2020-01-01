Петербуржец погиб за 20 минут до Нового года в своей квартире

Петербуржец погиб за 20 минут до Нового года в своей квартире
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: pixabay

В Северной столице за 20 минут до наступления Нового года умер 27-летний житель. Погибшего молодого человека с огнестрельным ранением головы нашли в своей квартире.

Трагический инцидент произошел накануне, 31 декабря, в одной из квартир на 9-й Советской. В отдел полиции обратилась бабушка жены погибшего. К месту происшествия оперативно прибыли полицейские. Они обнаружили, что рядом с мужчиной лежало ружье.

Как сообщает 78.ru, где на момент происшествия находилась его жена, неизвестно. В настоящее время правоохранители проводят расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды предупредили в МЧС.

гибель новости спб полицейские
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец погиб за 20 минут до Нового года в своей квартире
В Ленобласти подростка в коме подбросили в больницу
Путин присвоил генеральское звание главе ФССП
МЧС: В Петербурге ожидается сильный ветер
Матильда подвела итоги года, признавшись в одиночестве
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Квартиру Ляйсан Утяшевой и Павла Воли разгромили в новогоднюю ночь
Смартфон Huawei Mate 30 без сервиса Google демонстрирует рекордные продажи