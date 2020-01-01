МЧС: В Петербурге ожидается сильный ветер

МЧС: В Петербурге ожидается сильный ветер
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 2 января.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7 до 18 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Ветер будет дуть с западного и юго-западного направления.

В МЧС посоветовали также закрыть окна, поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев.

Следует держаться подальше от рекламных щитов и шатких строений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.

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