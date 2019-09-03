Завтра Ленобласть ждут дожди и +21 градус

Завтра, 4 сентября, жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.

Ветер будет дуть с юго-запада, юга со скоростью 4-9 м/с. Днем обещают потепление до +16 C – +21 C. Атмосферное давление будет понижаться.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» по области, температура воздуха в ночное время снизится от 12 до 7 градусов тепла, местами не опустится ниже +16 градусов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что 30 августа температура в Петербурге достигла рекорда, но новый не установила. День сравнили с температурой, которая была рекордной 27 августа 1942 года.