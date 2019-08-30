Погода в Петербурге достигла рекорда, но не установила новый

29 августа в 2019-ом и 1942 году запомнится исключительными 25,4 градусами тепла. Фото: pixabay.com

29 августа в 2019-ом и 1942 году запомнится исключительными 25,4 градусами тепла. Фото: pixabay.com

Прошедший четверг мог стать теплее показателей 27 августа 1942-го года.

Погода в Санкт-Петербурге могла поставить рекорд в прошедший четверг, но не вышло: температура лишь повторила цифры 1942-го года.

Синоптик Михаил Леус из центра “Фобос” рассказал в Facebook, что Северной столице не хватило десятых долей градуса, чтобы пересечь рекорд максимальной температуры за сутки — 29 августа в 2019-ом и 1942 году запомнится исключительными 25,4 градусами тепла.

Стоит отметить, что Петербург, а тогда Ленинград, в 1942 году находился в кольце блокады. 1942-ой отметился холодной зимой и весной: даже в мае было пять дней с отрицательной температурой. Мороз в январе 1942-го доходил до 32 градусов.

Сегодня в Петербурге ждут облака и даже дожди — температура поднимется до 24 градусов, а ветер разгонится максимум до 7 м/с.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Петербург ждет облачный и почти безветренный день.