Петербург ждет облачный и почти безветренный день

Рабочая неделя в Петербурге завершится теплым и облачным днем. Есть вероятность кратковременного дождя.

Небольшой дождь возможен утром и днем 30 августа в отдельных районах Петербурга, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Воздух днем прогреется до 22-24 градусов выше нуля. Погода обещает быть облачной с прояснениями.

В ночь на субботу ртутный столбик опуститься до 13-15 градусов. Выходные в городе будут преимущественно без осадков. Есть вероятность небольшого дождя в субботу. Температура воздуха 31 августа составит 21-23 градуса тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последние дни августа обещают быть теплыми и сухими. Вероятность осадков, как сообщил эксперт центра “Фобос” Михаил Леус, близится к нулю. Такая погода продлится в городе до конца лета.