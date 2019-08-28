Последние дни лета в Петербурге не предвещают осени

Последние дни лета в Петербурге не предвещают осени
Температура достигнет 25 градусов. Фото: pixabay.com

Среда станет спокойной, теплой, малооблачной, безосадочной и слабоветреной.

Последние дни августа в Санкт-Петербурге обещают стать по-настоящему летними. Среда 28 августа станет теплой и пройдет без осадков.

Температура воздуха поднимется до 25 градусов. Облаков на небе будет немного, сообщил эксперт центра “Фобос” Михаил Леус в Facebook 28 августа. При этом вероятность осадков близится к нулю. Ветер тоже станет слабым — от 2 до 7 м/с.

Солнечная погода в Санкт-Петербурге продержится вплоть до первого дня учебного года — лишь в пятницу 30 августа синоптики предсказывают небольшой дождь с “похолоданием” до 23-21 градуса. Уже после того, как школьники отправятся в классы, в Петербург придут осадки.

Ранее GazetaSPb сообщила, что во вторник Санкт-Петербург оказался под влияением антициклона.

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