Сегодня петербуржцев порадует теплая погода

Температура воздуха в Северной столице прогреется до +21...+23 градусов. Фото: Pixabay

Температура воздуха в Северной столице прогреется до +21...+23 градусов. Фото: Pixabay

Во вторник, 27 августа Петербург окажется под влиянием антициклона, температура воздуха превысит климатические рамки.

Прогнозом погоды на сегодня поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook-аккаунте.

Согласно данным синоптика, температура воздуха в Северной столице прогреется до +21…+23 градусов, а по области +19…+24 градусов тепла. Дождей сегодня не предвидится. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться в течение дня и к вечеру составит 770 мм рт. ст., что превышает норму.

Специалист также добавил, что температурный фон немного превысит среднюю температуру.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последняя неделя лета в Петербурге порадует теплом. В Петербурге до первых чисел сентября будет стоять теплая погода. Температура воздуха превысит +20 градусов.