Последняя неделя лета в Петербурге порадует теплом

Самый теплый день на неделе ожидается в пятницу, 30 августа. Фото: pixabay

Самый теплый день на неделе ожидается в пятницу, 30 августа. Фото: pixabay

В Петербурге до первых чисел сентября будет стоять теплая погода. Температура воздуха превысит +20 градусов.

В понедельник, 26 августа, облачно, в некоторых районах города пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до отметки в +20 градусов. Ветер юго-западный, западный подует со скоростью 5 м/с. Ночью температура составит

В течение заключительной недели лета в Северной столице будет преимущественно без осадков, с переменной облачностью. Днем температура воздуха в среднем составит +20..+23 градусов. Ночью столик термометра не опустится ниже +10 градусов.

Самый теплый день на неделе ожидается в пятницу, 30 августа. Будет ясно, без осадков. Воздух прогреется до +22 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неделя в Петербурге начнется с кратковременных дождей.