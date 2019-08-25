Неделя в Петербурге начнется с кратковременных дождей

В понедельник, 26 августа, в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, однако в городе останется тепло.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник в Петербурге на протяжении всего дня ожидается переменная облачность. Днем могут пройти кратковременные дожди. Юго-западный, западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до отметки в +15 градусов, местами до +10. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что метеоролог посоветовал петербуржцам не надеяться на теплый август. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал россиянам о погоде в наступившем месяце. В августе погоду испортит Уральский циклон, который «гуляет» по регионам в европейской части России.