Метеоролог посоветовал петербуржцам не надеяться на теплый август

Синоптик отметил, что жары в последнем месяце лета не будет.
Специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал россиянам о погоде в наступившем месяце. В августе погоду испортит Уральский циклон, который «гуляет» по регионам в европейской части России.
Сегодня, 2 августа, температура воздуха в Петербурге будет составлять не больше +18. Северный ветер принесет в город прохладу. Атмосферное давление будет понижаться.
«В наступившую пятницу Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклонического вихря, центр которого кружит над Средним Уралом. В городе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха +16…+18°. Ветер северный 4-9 м/с», — пишет в утреннем прогнозе в Facebook Михаил Леус .
Также Леус заявил, что в августе тепла можно не ждать.
«Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться… его не будет», — написал метеоролог.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в августе температура в СЗФО будет ниже нормы.