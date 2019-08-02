Метеоролог посоветовал петербуржцам не надеяться на теплый август

"Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться... его не будет". Фото: pixabay

"Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться... его не будет". Фото: pixabay

Синоптик отметил, что жары в последнем месяце лета не будет.

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал россиянам о погоде в наступившем месяце. В августе погоду испортит Уральский циклон, который «гуляет» по регионам в европейской части России.

Сегодня, 2 августа, температура воздуха в Петербурге будет составлять не больше +18. Северный ветер принесет в город прохладу. Атмосферное давление будет понижаться.

«В наступившую пятницу Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклонического вихря, центр которого кружит над Средним Уралом. В городе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха +16…+18°. Ветер северный 4-9 м/с», — пишет в утреннем прогнозе в Facebook Михаил Леус .

Также Леус заявил, что в августе тепла можно не ждать.

«Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться… его не будет», — написал метеоролог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в августе температура в СЗФО будет ниже нормы.