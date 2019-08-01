В августе температура в СЗФО будет ниже нормы

По данным Гидрометцентра, в начале августа на европейской части России будет холоднее обычного, затем температура вернется в русло многолетней нормы.

В Северо-Западном округе, ЦФО и на севере Южного округа август начнется с прохлады, сообщил завотделом долгосрочных прогнозов Владимир Тищенко. Кроме того, в Приволжском федеральном округе средняя температура августа ожидается ниже нормы. А вот на юге европейской части России температура будет обычной для этого времени года, а вот осадков выпадет меньше средних многолетних значений, пишет «Российская газета».

На востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье будет теплее чем обычно.

В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края никаких погодных аномалий не прогнозируется.

В Петербурге в первую неделю августа дневные температуры будут колебаться в пределах +16…+19 градусов, ночами будет +9…+11 градусов тепла, и только в следующую среду воздух прогреется до +21. Сегодня осадков не будет, но с завтрашнего дня всю неделю ожидаются кратковременные дожди.

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