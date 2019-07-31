Главный синоптик Петербурга рассказал о рекорде июля

Главный синоптик Петербурга рассказал о рекорде июля
Фото: Pixabay

Он уверяет, что таким холодным конец месяца был разве что в конце царствования Александра III.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова. Он рассказал, что давненько последний день июля не был настолько моросящим и холодным. Специалист вспомнил рекорд, установленный в 1894 году, — тогда воздух был прогрет до плюс 13,8 градусов. В этот четверг столбик термометра сполз до плюс 14 градусов, что знатно испортило настроение местных жителей. Сегодня также моросящий дождь и гуляющий по городу ветер.

При этом Колесов отрицает, что в Санкт-Петербурге якобы шел снег. Он пообещал, что в скором времени станет теплее, но постепенно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Петербурга сняли на видео снег 30 июля. Последние выходные в Санкт-Петербурге выдались жаркими: температура достигала 30 градусов тепла.

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