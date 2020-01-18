Авто сбило двух пешеходов на «Нарве»: один погибший

На 110-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина сбила двух мужчин.

Это произошло утром, 18 января.

О случившемся сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и области. За рулем автомобиля УАЗ находился 60-летний мужчина. Пострадавшим оказался 20-30 летний мужчина, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

После первой аварии машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Premium и сбила еще одного пешехода.

Один из пострадавших погиб на месте аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Красногвардейском район Петербурга полиция задержала мужчину, который пытался украсть товары из магазина на Пискаревском проспекте, дом №59 «а».