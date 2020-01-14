Полиция задержала мигранта, пытавшегося ограбить магазин на Пискаревском

В Красногвардейском район Петербурга полиция задержала мужчину, который пытался украсть товары из магазина на Пискаревском проспекте, дом №59 «а».

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы ночью понедельника, 13 января, в 2:50. В торговый центр приехали сотрудники полиции, которые задержали 24-летнего жителя Дагестана. Как оказалось, мужчина с подельником в 2:30 пытались открыто похитить товары из магазина и применили силу к начальнику безопасности магазина.

На данный момент полиция разыскивает сообщника.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщает «Мойка78».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что пенсионер из Московского района Петербурга стал жертвой кражи крупной суммы денег. Мужчина обратился в правоохранительные органы.