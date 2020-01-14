Пенсионер лишился 300 тыс рублей «за уход за больным сыном»

Пенсионер из Московского района Петербурга стал жертвой кражи крупной суммы денег.

О случившемся стало известно 13 января. Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал, что малознакомая женщина попросила у него 260 тысяч рублей. Данные деньги предназначались для ухода за ним и его больным сыном. 85-летний мужчина оставил деньги в одной комнате с женщиной и вышел на кухню, по возращению он не обнаружил в квартире ни денег, ни «помощницы».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Мойка78».