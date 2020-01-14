Пенсионер лишился 300 тыс рублей «за уход за больным сыном»

Пенсионер лишился 300 тыс рублей «за уход за больным сыном»
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото:pixabay.com

Пенсионер из Московского района Петербурга стал жертвой кражи крупной суммы денег.

О случившемся стало известно 13 января. Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал, что малознакомая женщина попросила у него 260 тысяч рублей. Данные деньги предназначались для ухода за ним и его больным сыном. 85-летний мужчина оставил деньги в одной комнате с женщиной и вышел на кухню, по возращению он не обнаружил в квартире ни денег, ни «помощницы».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Мойка78».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

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Пенсионер лишился 300 тыс рублей «за уход за больным сыном»
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