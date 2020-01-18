На Непокоренных открыли движение после замены трубы

Движение по всем полосам дороги открыли в субботу, 18 января, где у дома 49 по проспекту Непокоренных прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщили Водоканале Петербурга.
На данном участке дороги была проведена замена 900-миллиметровой трубы. Из-за ЧП была затоплена проезжая часть.
Всего работники Водоканала заменили 17 метров трубы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили.