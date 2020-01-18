На Непокоренных открыли движение после замены трубы

Движение по всем полосам дороги открыли в субботу, 18 января, где у дома 49 по проспекту Непокоренных прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщили Водоканале Петербурга.

На данном участке дороги была проведена замена 900-миллиметровой трубы. Из-за ЧП была затоплена проезжая часть.

Всего работники Водоканала заменили 17 метров трубы.