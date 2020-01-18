Ford врезался в остановку на Московских воротах

В Московском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось утром, 18 января, на площади Московский ворота.

Ford врезался в остановку общественного транспорта и снес ее. О произошедшем сообщили очевидцы в Сети.

«На круговом движении Московских ворот, в сторону Лиговки, «Форд» улетел в остановку. Стоит без номеров. Работает эвакуатор», — сообщили пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями. Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что из-за водителей каршеринга часто происходят дорожные происшествия.