Полиция задержала студента, избившего мужчину у клуба в Петербурге

В Санкт-Петербурге был задержан студент, избивший мужчину около клуба на набережной реки Фонтанки, 57. Все произошло 21 декабря 2019 года.

О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Потасовка произошла на почве неприязненных отношений, студент избил мужчину руками. Пострадавший был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. Ущерб составил 17 тысяч рублей.