Жилой дом сгорел в Ленобласти

В деревне Грязно Ленинградской области произошел пожар.

Все случилось в ночь с 10 на 11 января. На площади 70 кв. м загорелся дом.

В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области сообщили, что на месте происшествия работала дежурная смена 106 пожарно-спасательной части противопожарной службы региона.

Спасателям удалось потушить возгорание к 23:57.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.