Подозреваемых в продаже наркотиков в Сети задержали в Петербурге

Подозреваемых в продаже наркотиков в Сети задержали в Петербурге
Полиция провела массовые обыски. Фото: кадр с видео МВД РФ

Полиция выявила крупную организацию, которая занималась распространением наркотиков в Санкт-Петербурге. Сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку.

«Оперативниками была проведена спецоперация по пресечению деятельности организованной группы, на протяжении двух лет распространявшей в городе на Неве и его окрестностях психотропное вещество амфетамин, с использованием Интернета и IP-телефонии», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор. В число злоумышленников попали также двое операторов.

Полицейские изъяли 30 кг. наркотиков, сим-карты, поддельные паспорта, дорогие машины. Распространением наркотиков группировка занималась в Сети.

Всем участникам преступной группировки грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.
наркотики преступная группировка спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге судят стрелявшего из Калашникова в кафе мужчину
Петербуржец похитил вещи в спортивном магазине и угрожал сотруднику ...
Подозреваемых в продаже наркотиков в Сети задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге повысились взносы на капремонт
Украина назвала попадание ракеты и теракт среди версий крушения самолета в Иране
Историка Соколова перевели из Центра психиатрии в СИЗО
Историческое здание Петербурга превратят в музей ислама
РЖД вложит почти 600 млрд рублей в железнодорожную инфраструктуру Петербурга