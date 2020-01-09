Подозреваемых в продаже наркотиков в Сети задержали в Петербурге

Полиция выявила крупную организацию, которая занималась распространением наркотиков в Санкт-Петербурге. Сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку.

«Оперативниками была проведена спецоперация по пресечению деятельности организованной группы, на протяжении двух лет распространявшей в городе на Неве и его окрестностях психотропное вещество амфетамин, с использованием Интернета и IP-телефонии», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор. В число злоумышленников попали также двое операторов.

Полицейские изъяли 30 кг. наркотиков, сим-карты, поддельные паспорта, дорогие машины. Распространением наркотиков группировка занималась в Сети.

Всем участникам преступной группировки грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.