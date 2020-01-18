Неизвестные обокрали мастерскую по ремонту оргтехники в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Приморском районе злоумышленники обокрали мастерскую по ремонту оргтехники.

Ущерб составил 100 тысяч рублей.

О произошедшем стало известно после обращения в полицию. Правоохранителям сообщили о произошедшем 17 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Предпринимательница рассказала, что неизвестные пробрались в мастерскую на Комендантском проспекте.

Злоумышленники украли ять мобильных телефонов, ноутбук, шуруповерт, паяльную станцию, 16 сенсорных экранов для смартфонов, внешний жесткий диск.

Трое подозреваемых были задержаны полицией, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.