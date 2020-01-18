Неизвестные обокрали мастерскую по ремонту оргтехники в Петербурге

Неизвестные обокрали мастерскую по ремонту оргтехники в Петербурге
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото:pixabay.com

В Санкт-Петербурге в Приморском районе злоумышленники обокрали мастерскую по ремонту оргтехники.

Ущерб составил 100 тысяч рублей.

О произошедшем стало известно после обращения в полицию. Правоохранителям сообщили о произошедшем 17 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Предпринимательница рассказала, что неизвестные пробрались в мастерскую на Комендантском проспекте.

Злоумышленники украли ять мобильных телефонов, ноутбук, шуруповерт, паяльную станцию, 16 сенсорных экранов для смартфонов, внешний жесткий диск.

Трое подозреваемых были задержаны полицией, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.

вороство кража спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ФАС объяснили, как бороться с рекламой по телефону
Дурова допросили по делу о криптовалюте Gram
Неизвестные обокрали мастерскую по ремонту оргтехники в Петербурге
На проспекте Большевиков сошлись две иномарки
Вор украл из сейфа 3000 евро и 2000 долларов в Московском районе
В Шушарах неизвестный ограбил квартиру на 140 тысяч
Полиция задержала студента, избившего мужчину у клуба в Петербурге
В Петербурге маленький ребенок выпал из окна