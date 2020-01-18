В Павловске заметили разгуливающего страуса

В Пушкинском районе местные жители заметили свободно разгуливающего по улице страуса.

Соответствующая видеозапись появилась в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы рассказали, что страус гуляет по Павловску.

«Ничего необычного. Просто страус разгуливающий по Павловску», — пишут свидетели увиденного.

На видео экзотическая птица шагает по улице. Как она там оказалась неизвестно.

«Прилетел зимовать из Африки», — шутят пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водители, проезжавшие по улицам города Пушкин наблюдали интересную картину: пара индюков вежливо и неторопливо пересекали проезжую часть по «зебре».