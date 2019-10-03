Воспитанные индюки удивили водителей в Пушкине

Птицы разгуливают по городу, соблюдая правила дорожного движения.

Сегодня утром водители, проезжавшие по улицам города Пушкин наблюдали интересную картину: пара индюков вежливо и неторопливо пересекали проезжую часть по «зебре». Водители не менее вежливо тормозили, чтобы пропустить птиц, и снимали красавцев на видео, сообщает Комсомольская правда.

Очевидцы и местные жители не знают, откуда взялись индюки, но подчеркивают, что видят их в Пушкине не впервые. На кадрах птицы осматривают территорию, переходят дорогу и ищут, чего бы поклевать.

Сегодня животные все чаще соблюдают правила дорожного движения, подчиняясь общественному порядку. Так, часто можно наблюдать кошек и собак, дожидающихся разрешающего зеленого сигнала светофора.

Ранее GazetaSPB сообщила об отмене ночного закрытия трамвайного движения на проспекте Испытателей.