Отменяется ночное закрытие движения на проспекте Испытателей

Запланированное на 4, 5 и 6 октября ночное закрытие трамвайного движения отменили.

Движение в эти даты приостановлено не будет, сообщила пресс-служба Горэлектротранспорта.

Ночью четвертого, пятого и шестого октября планировалось приостановить трамвайное движение с 00:30 до 05:20 по проспекту Испытателей от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта для ремонта трамвайных съездов.

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