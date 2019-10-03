Россияне больше других пользуются карточными платежами

Количество безналичных транзакций в России выросло в 30 раз за период с 2010 года по 2018, по данным международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

Эксперты предсказывают, что на европейском рынке количество платежей, совершаемых при помощи банковских карт будет увеличиваться каждый год примерно на 6%. При этом специалисты из BCG в своем отчете особенно выделяют Россию, отмечая, что она «подпитывает большую часть этого расширения», сообщает РБК.

В этом и заключается так называемое «русское чудо», по их словам, ведь именно в России развился самый крупный рынок по использованию цифровых кошельков и проведению защищенных токенизированных транзакций. При таком способе перевода средств данные плательщика нигде не сохраняются, а при каждом переводе используется уникальный токен — комбинация цифр, которая привязана к конкретному сервису платежа на конкретном устройстве.

Кроме того, аналитики отметили, что введение и адаптация новых бесконтактных платежных систем (Apple Pay, Samsung Pay) в России прошли значительно успешнее, чем в других странах мира.

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