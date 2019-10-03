Генетики вывели генно-модифицированных мух с чертами бабочек

Ученые совершили небольшие изменения в геноме мух-дрозофил, теперь они нечувствительны к токсичным веществам.

Выбранный для смешения вид бабочек носит название Данаида монарх — эти бабочки обитают в Северной Америке. Для них характерны необычайно дальние перелеты: они долетают из Северной Америки до Европы, Африки, могут встретиться и в России, рассказывает Naked science.

Еще одна особенность этого вида в том, что личинки Данаида монарх питаются токсичным «млечным соком» из молочая. Так, гусеницы накапливают в себе токсины и становятся смертельно опасными для любого, кто пожелает ими поживиться.

В более ранних исследованиях ученые выявили, что состав аминокислот этих бабочек мутировал так, что новый фермент сделал их нечувствительными к токсинам.

Для проверки этих выводов ученые провели ряд экспериментов, среди которых и опыт с музами-дрозофилами. Состав их аминокислот заменили с учетом генома Данаида монарх, получившаяся мутация сделала лабораторных мух нечувствительными к токсинам.

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