В Антарктиде откололся айсберг, который весит 315 млрд тонн

Ученые из Института океанографии Скриппс сообщили, что огромная льдина откололась от шельфового ледника Эймери.

Айсберг назвали D28, его площадь по оценкам экспертов равно примерно 1,6 тысячи квадратных километров, а толщина почти 210 метров.

Внимание ученых приковано к огромной глыбе, потому что она может наносить серьезный вред попутным судам, чего специалисты в свою очередь постараются всеми силами не допустить.

Напомним, что Эймери — один их крупнейших шельфовых ледников, третий по счету. С одной стороны он граничит с Берегами Ларса Кристенсена, а с другой, на востоке, Ингрид Кристенсен. С момента, когда такой большой айсберг откалолся от ледника в последний раз прошло более пятидесяти лет.

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