В Антарктиде откололся айсберг, который весит 315 млрд тонн

Института океанографии Скриппс в Twitter
Ученые пристально следят за движением айсберга. Фото: официальная страничка

Ученые из Института океанографии Скриппс сообщили, что огромная льдина откололась от шельфового ледника Эймери.

Айсберг назвали D28, его площадь по оценкам экспертов равно примерно 1,6 тысячи квадратных километров, а толщина почти 210 метров.

Внимание ученых приковано к огромной глыбе, потому что она может наносить серьезный вред попутным судам, чего специалисты в свою очередь постараются всеми силами не допустить.

Напомним, что Эймери — один их крупнейших шельфовых ледников, третий по счету. С одной стороны он граничит с Берегами Ларса Кристенсена, а с другой, на востоке, Ингрид Кристенсен. С момента, когда такой большой айсберг откалолся от ледника в последний раз прошло более пятидесяти лет.

Ранее GazetaSPB сообщила об открытом уроке ПДД для школьников, который состоится в эту пятницу.

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