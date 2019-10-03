В Выборгском районе школьников обучат ПДД в трамвае

В открытом уроке могут принять участие все желающие. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В открытом уроке могут принять участие все желающие. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В эту пятницу 4 октября на втором Муринском проспекте трамвай будет ждать школьников для учебной поездки по городу.

В эту пятницу Горэлектротранс и Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД РФ по Выборгскому району совместно организуют выездной урок для школьников.

Ребята прокатятся на «Добром трамвае», а затем попадут на экскурсию в Музей городского электрического транспорта.

Открытые уроки проводятся в рамках проекта «Добрый транспорт», они помогают детям не просто заучить правила поведения на дороге, а самостоятельно вычленить их из своего опыта во время обучающей поездки.

Маршрут «Доброго трамвая» начнется в Выборгском районе и проследует через Петроградскую сторону на Васильевский остров. Там, в Музее электротранспорта школьникам расскажут об особенности, истории и правилах дорожного движения, связанных с этим способом передвижения.

«Добрый трамвай» отправится 4 октября в 10:45 с остановки «Улица Орбели» (2-й Муринский проспект, 19).

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