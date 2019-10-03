В Петербурге на Пролетарской жители остались без тепла и горячей воды

Очевидица: это уже не первый случай, каждый год повторяется одно и то же.

Очередная авария произошла в городе Колпино по адресу Пролетарская 131. По словам очевидцев прорвало одну из труб или сразу несколько, в результате чего жители дома остались без отопления и горячей воды.

Информацией и фото поделились подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети ВКонтакте. На фото видны клубы пара из-за испарения горячей воды, на стенах обилие конденсата.

Как сообщается, МЧС оперативно прибыли на место происшествия, начали откачивать воду из подвала. Жительница дома, поделившаяся снимками, рассказала, что такая авария дело обычное и ежегодное.

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