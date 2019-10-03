Роскачество нашло много токсинов в лапше быстрого приготовления

Российская система качества исследовала 17 торговых, в 13 из них были найдены токсины, а в нескольких пестициды.

Роскачество провело исследование 17 видов лапши быстрого приготовления по 170 критериям качества и безопасности для человеческого организма. Проверены популярные среди Россиян марки, из которых 14 производятся на территории России.

Так, в 8 из них были найдены охратоксины А, но его количество не превышало норму технического регламента, недопустимый уровень ядовитого вещества был обнаружен только в одном виде лапши.

Среди прочего 5 видов блюда содержали в себе микотоксин, его количество эксперты также сочли допустимым. Специалисты рассказали, что этот вид токсина мог попасть в лапшу из сырья, которое плохо проверили на производстве или поставили туда поставщики-мошенники.

Следы пестицидов были обнаружены в продукте одной торговой марки, а также в минимальном количестве регулятор роста растений был обнаружен в 4 марках.

Помимо этого эксперты выяснили, что из 17 проверенных марок только одна включала в состав сою, но не указывала этого в перечне ингредиентов.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в России стартовали продажи нового кнопочного Nokia.