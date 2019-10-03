Современный кнопочный телефон скоро представили в России

Теперь необычную «раскладушку» с выходом в Интернет и помощником Google можно купить в России за 6490 рублей.

Финская компания HMD Global запустила продажи нового Nokia 2720 в России, устройство можно приобрести по цене 6490 рублей. Новая модель может подключаться к wi-fi и поддерживает сеть 4G. Телефон оснащен мессенджером Watsapp и приложением Facebook и поддерживает работу голосового помощника Google.

Отдельная кнопка предназначена специально для двух функций: экстренного вызова и включения голосового ассистента Google. А также в меню имеется приложение, в котором хранятся сведения о здоровье хозяина устройства.

Оперативная память нового Nokia 2720 равна 512 Мб, а ПЗУ позволит хранить до 4 Гб данных. Цветной экран диагональю 2,8 дюйма и камера 2 Мп, но главное — самое долгое время работы без подключения к зарядному устройству — 30 дней в режиме ожидания. В мобильный телефон можно будет установить сразу две SIM-карты.

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