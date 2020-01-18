Дрозденко окунулся в прорубь во время Крещенских купаний

Губернатор поздравил православных жителей региона с праздником.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Фотография появилась в Instagram-аккаунте губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. На ней глава региона выныривает из проруби – судя по всему, снимок сделан в Сертолово. Дрозденко написал, что поздравляет православных с Крещением, желает им веры, мудрости, физического здоровья и душевного спокойствия.

В комментариях ленинградцы также поздравляют друг друга и губернатора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге первые верующие окунулись в проруби. Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что в Кронштадте, Невском районе и Васильевском острове православные петербуржцы уже окунулись в проруби. Совсем скоро такая возможность появится у жителей и других районов.