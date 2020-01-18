В Петербурге первые верующие окунулись в проруби

Сразу в нескольких районах начались крещенские купания.

Об этом стало известно сегодня вечером, 18 января. Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что в Кронштадте, Невском районе и Васильевском острове православные петербуржцы уже окунулись в проруби. Совсем скоро такая возможность появится у жителей и других районов.

Напоминаем, что сегодня в Санкт-Петербурге более одного градуса тепла. При этом дует ветер со скоростью семь метров в секунду. В Неве же температура воды составляет ноль градусов. У прорубей за безопасностью следят спасатели и волонтеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МЧС рассказали, кому нельзя купаться на Крещение. Петербуржцев просят прислушаться к рекомендациям и не рисковать здоровьем.