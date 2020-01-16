В МЧС рассказали, кому нельзя купаться на Крещение

В МЧС рассказали, кому нельзя купаться на Крещение
В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах. В противном случае, это может быть опасно для жизни. Фото: pixabay.com

Петербуржцев просят прислушаться к рекомендациям и не рисковать здоровьем.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Советами поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Эксперты напомнили, что купаться зимой – большой стресс для организма, поэтому некоторым этого делать не стоит. Так, купаться в Крещение нельзя при эпилепсии, туберкулезе, сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, язве желудке. Остальным в МЧС рекомендуют не нырять в воду с головой, а также выходить из проруби как можно скорее. После нужно обязательно растереться полотенцем и одеться.

Напоминаем, что купания будут проходит в ночь на 19 января. Для этого в Петербурге оборудуют 27 мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна погода на Крещение в Петербурге. Так, с 16 января в Петербурге столбик термометра начнет стремительно опускаться ниже 0. К 19 января отметка покажет до – 5…-8 градусов, в этот же день обещают снег.

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