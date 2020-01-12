Стала известна погода на Крещение в Петербурге

Искупаться православные христиане в этом году в проруби не смогут. Фото: Baltphoto/

Искупаться православные христиане в этом году в проруби не смогут. Фото: Baltphoto/

К Крещению, которое в настоящем году выпадает на 19 января, в Северной столице похолодает. По прогнозам синоптиков, в городе будет «правильная» зима с морозом и снегом.

Так, с 16 января в Петербурге столбик термометра начнет стремительно опускаться ниже 0. К 19 января отметка покажет до – 5…-8 градусов, в этот же день обещают снег.

Крепкий лед за такой короткий промежуток времени не успеет появиться на реках и озерах, из-за чего искупаться в проруби в 2020 году не получится.

«Дальше будет все-таки уже зима», — заявил профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Профессор добавил, что сильных морозов петербуржцам ждать не стоит. Он подчеркнул, что за последние месяцы в городе сформировался слишком теплый фон.

Кроме того, по словам Малинина, возможно, в Петербург придут волны холода не ниже -20 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какая погода ждет петербуржцев сегодня, 12 января.